68% das escolas vistoriadas no Pará em projeto para receber internet não têm energia

Mais da metade das 1.059 escolas vistoriadas no projeto Aprender Conectado no Pará, articulado pelo governo federal, não possui sequer energia elétrica, segundo dados obtidos pela Coluna. Foram exatamente 68% delas nesta situação. O programa visa levar internet banda larga, rede wi-fi e kits de informática para unidades de ensino de todo o Brasil.

Imagem ilustrativa de sala de aula Foto: FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

O programa interministerial em parceria com empresas privadas de telefonia vai instalar soluções para o fornecimento de energia nas escolas. Além dessas unidades no Pará, as visitas da fase 2 do Aprender Conectado também foram feitas em 968 escolas no Amazonas e 297 instituições na Paraíba.

A maioria das escolas é de difícil acesso, e só se chega a elas de barco. Veja o vídeo.