8 de janeiro: oposição recua e movimentos sociais farão atos em capitais

As ações para marcar um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro vão reforçar a polarização entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta sexta-feira, 5, as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo anunciaram manifestações em várias cidades do País na próxima segunda-feira, 8, e divulgaram nota com críticas à gestão anterior.

Um dia antes, como antecipou a Coluna do Estadão, parlamentares da oposição confirmaram que não farão atos públicos e divulgaram uma carta com críticas a Lula e ao Supremo Tribunal Federal.

Militantes do MTST durante protesto na Av. Paulista. Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

O coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, diz que os atos são importantes para relembrar os ataques contra a democracia. “Não podemos esquecer essa data. Sem anistia para os golpistas, democracia sempre”, afirmou Bonfim. Movimentos de trabalhadores sem-terra e estudantis também participam.

O texto ainda destaca o evento que foi convocado pelo presidente Lula. Os movimentos usam o nome escolhido inicialmente para a solenidade que ocorrerá no Congresso - “Democracia Restaurada”. O evento, porém, foi rebatizado de “Democracia Inabalada”, porque havia causado desconforto no Legislativo pela politização da pauta.

Já os aliados do ex-presidente Bolsonaro apostam que as declarações de Lula farão o governo “morrer pela boca” e vão aproveitar a data para defender a soltura de presos no 8 de janeiro e reforçar as reclamações ao STF. No entanto, somente em textos. “Ressaltamos que a prática de atos excepcionais por um Poder com a justificativa de proteger a democracia precisa ser urgentemente estancada”, diz a carta divulgada por senadores da oposição.