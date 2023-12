8 em cada 10 brasileiros se preocupam com a sustentabilidade do planeta

Os brasileiros estão preocupados com a sustentabilidade do Brasil e do mundo. É o que mostra pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que a Coluna teve acesso. Quando perguntados sobre a sustentabilidade no uso dos recursos naturais de nosso planeta, 31% dos brasileiros disseram se preocupar e 47% afirmaram se preocupar muito, somando 78%. Quando perguntados sobre a preocupação com nosso País, 30% relataram preocupação e 46% muito preocupados, somando 76%.

Os resultados por região indicam que o Sudeste lidera em preocupação com 82%, seguido pelo Centro-Oeste/Norte com 78%, Sul com 76% e Nordeste com 74% de preocupação.

A pesquisa face-a-face foi feita com 2.021 cidadãos, com idade acima de 16 anos nas 27 Unidades da Federação, dos dias 18 a 21 de novembro. A margem de erro da pesquisa é 2 pontos porcentuais.