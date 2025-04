A cartilha de Lula para ‘catequizar’ aliados a fazer propaganda do governo

Interlocutores do petista reclamam da “timidez” dos governistas que não defendem a atual gestão nas suas bases eleitorais. A cartilha que pinça dados positivos virou, então, uma “bíblia” para orientar o discurso.

O documento, que traz o novo slogan “Brasil dando a volta por cima”, cita o aumento do salário mínimo, a queda do desemprego, o crescimento da indústria, a abertura de mercados para exportação de produtos brasileiros e a redução da fome. Também destaca o Pé-de-Meia, voltado para estudantes do Ensino Médio, e obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa, Minha Vida.