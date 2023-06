A corrida de ministros por votos no Congresso

Tal qual o período eleitoral, os ministros do Palácio do Planalto correram para pedir votos no dia da análise da MP da Reestruturação, na semana passada. O deputado Afonso Motta (PDT-RS) ironizou a situação durante conversa com outros parlamentares, no cafezinho da Câmara. “Nunca me ligaram antes, é a primeira vez.” Os outros riram.

Os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP). Foto: Wilton Junior/Estadão - 26/05/2023