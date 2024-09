A estratégia de Marçal para arrecadar mais verba para a campanha com doação de eleitores

De partido nanico e sem coligações, o ex-coach é o candidato que, até agora, recebeu o menor montante de doações, com pouco menos de R$ 2 milhões. Marina Helena (Novo), por exemplo, recebeu quase R$ 3 milhões, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) lidera o ranking com R$ 45 milhões arrecadados. Os dados são divulgados pela Justiça Eleitoral.

Interlocutores de Marçal também sinalizaram à Coluna do Estadão que não planejam revisar suas estratégias ou “mudar a rota”, mesmo após a divulgação dos mais recentes números de intenção de voto pelo instituto Datafolha, nesta quinta-feira, dia 12. O candidato oscilou 3 pontos porcentuais para baixo nas intenções de voto — de 22% na semana passada para 19% nesta semana. A decisão de manter o plano de campanha inalterado é respaldada por um olhar estratégico sobre resultados de pesquisas em eleições passadas, onde candidatos que não eram apontados como favoritos nas vésperas do pleito conseguiram se eleger.

Fileiras do PRTB comparam, por exemplo, pesquisa Datafolha das últimas eleições para o Governo de São Paulo, divulgada às vésperas do pleito. Ela mostrava, no cenário de primeiro turno, Fernando Haddad (PT), atual ministro da Fazenda, 10 pontos a frente de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi eleito governador do Estado posteriormente.

Em nota enviada à imprensa por meio de sua assessoria, Marçal compara a disputa eleitoral com o processo de mineração ao dizer que os resultados de ambas as situações só é conhecido na apuração. “A pesquisa mais importante de todas é a ‘DataPovo’”, declarou o candidato. A Coluna também apurou que a estratégia digital deve seguir a mesma: mostrar o apoio popular do influenciador em eventos e agendas de rua de campanha. Nesta sexta, 13, por exemplo, assim como no dia anterior, o postulante do PRTB deve participar de carreata no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.