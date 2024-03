A homenagem a Bivar que foi cancelada pelo União Brasil

Bivar resistiu a deixar a cadeira, deflagrando uma guerra fratricida contra o novo presidente eleito do União, o advogado Antonio de Rueda, e os principais caciques da legenda. O ápice do conflito foi o incêndio supostamente criminoso de casas do jurista, que alega ter sido ameaçado por Bivar quando se colocou como candidato à presidência do União. O parlamentar nega participação.

Na tarde desta quarta-feira, 13, a legenda acolheu representação pedindo o afastamento de Bivar da presidência e a consequente expulsão do deputado. Ainda há prazo para defesa, mas, ao que tudo indica, o deputado sairá da legenda que ele mesmo criou - ao unir o seu PSL com o DEM de ACM Neto, em 2022 - pela porta dos fundos, deixando para trás um fundo eleitoral de R$ 517 milhões para as eleições municipais deste ano.