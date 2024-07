A lista de queixas do PL sobre a pré-campanha de Ricardo Nunes em São Paulo

O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, coordenador da pré-campanha afirma não haver motivo para reclamar. “Ao contrário, só temos o que comemorar e as pesquisas mostram”, avalia. O entorno de Nunes também diz que há várias marcas como a implantação do tarifa zero no ônibus, da Faixa Azul para motoqueiros e o programa de recapeamento.

Fato é que a equipe de comunicação para a campanha de Ricardo Nunes à reeleição vai ser reforçada, e não se considera hipótese de mudança de marqueteiro. Duda Lima é nome de confiança do PL e está alinhado com o prefeito.