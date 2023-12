‘A montanha pariu um rato’: como aliados de Dino avaliam a sabatina do indicado ao STF

Nos bastidores da sabatina de Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (STF) ao Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares aliados do ministro da Justiça são unânimes: frustrou-se quem esperava uma sessão tensa, marcada por embates entre governistas e a oposição. À Coluna, um deputado próximo a Dino recorreu a uma expressão popular para sintetizar a postura da oposição na sabatina, apesar das promessas estridentes: a montanha pariu um rato. Para ele, os bolsonaristas muito prometeram, mas a sabatina está morna e não deve esquentar.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, durante a sabatina desta quarta-feira. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

A avaliação positiva é compartilhada pela senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), que é a suplente de Dino e assumirá a vaga definitivamente, se o ministro for aprovado pelo Senado ao STF. Nesse caso, o indicado de Lula deverá renunciar ao mandato de senador.

“A sabatina está tranquila. Estamos vendo o Flávio Dino jurista”, declarou Ana Paula à Coluna. “A postura de jurista não comporta embates”, acrescentou, bastante otimista para a votação em plenário. Quando esteve no Congresso enquanto ministro da Justiça, o postulante ao STF adotou uma postura combativa com a oposição, dizendo, inclusive, que faria parte do grupo de personagens super-heróis Vingadores.

Para o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a oposição mostrou-se frágil nesta sabatina.

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), por sua vez, negou qualquer recuo da oposição. “O que ocorre em toda sabatina é o respeito natural que deve haver com qualquer candidato”, afirmou à Coluna. O parlamentar duvida que Dino vá manter, no Supremo, a serena roupa de juiz apresentada na sabatina, sem o tom político que utilizou em outros momentos. “É a mesma pessoa. Só que no STF”.

Dino é sabatinado por senadores, nesta quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ao lado do indicado do presidente Lula à Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo Gonet. O alvo preferencial da oposição, no entanto, sempre foi Dino. Se aprovadas pela CCJ, as indicações irão à votação no plenário do Senado.

Para Wellington Dias (PT-PI), a sabatina ocorre “dentro da normalidade”. “Diria que até com bastante serenidade, na medida que o tempo foi passando. O que mostra que as resposta dos sabatinados, em certa medida, ganha a confiança”, disse o senador à Coluna. Dias é ministro do Desenvolvimento Social, se afastou do cargo temporariamente e retomou a cadeira no Senado apenas para votar em Dino e Gonet.

A expectativa é que o petista, assim como os senadores-ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Renan Filho (Transportes) e Camilo Santana (Educação), sejam novamente nomeados para a Esplanada até sexta-feira.