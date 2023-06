A relatora da CPMI do 8 de Janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), anda para cima e para baixo com uma pasta de estampa floral. Apesar dos desenhos delicados, o conteúdo é espinhoso. É lá que ela guarda o plano de trabalho com as convocações e pedidos de informação que pretende fazer. “É a pasta de flores mais cheia de espinhos”, brincam os assessores da CPMI.

Eliziane Gama e sua pasta floral. Foto: Divulgação