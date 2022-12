A pedido de Lira, Pacheco antecipa para esta sexta votação de regras para orçamento secreto

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) antecipou para esta sexta-feira, 16, a votação de um projeto de resolução para manter o orçamento secreto com novas regras e tentar reverter o julgamento do mecanismo no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo aliados, Pacheco atendeu a um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O STF suspendeu a análise do tema nesta quinta com placar de cinco votos a quatro contra a medida. Faltam dois votos. A sessão do Supremo será retomada na próxima segunda.

A proposta com mudanças nas emendas de relator estava em pauta no plenário do Congresso de hoje, mas foi transferida incialmente para a próxima terça, 20. A data foi antecipada poucas horas após o término da sessão do Supremo.