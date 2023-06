A pegadinha da bancada ruralista na MP da reestruturação

A bancada ruralista preparou uma pegadinha na MP dos Ministérios. Apesar de a Conab ter gestão compartilhada, a avaliação é que o texto aprovado pelo Congresso forçará o governo a deixar a estrutura do órgão apenas sob o guarda-chuva do Ministério da Agricultura, e não mais do Desenvolvimento Agrário. Com isso, eles terão mais controle sobre os cargos.

Presidente da FPA, Pedro Lupion PP-PR. Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 24/05/2022

A estratégia dos ruralistas foi deixar praticamente todas as funções da Conab com a Agricultura para forçar o governo a “devolver” a Conab para a pasta na etapa da regulamentação do texto, que ocorrerá após aprovação no Congresso.

Eles deixaram praticamente apenas a compra de alimentos para a agricultura familiar com o Desenvolvimento Agrário.

Desta forma, os integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária dizem, em caráter reservado, que o MDA “perdeu essa”. Os deputados do grupo dizem que não veem sentido deixar a estrutura com Paulo Teixeira, que se empenhou nas últimas semanas a se aproximar dos parlamentares.

A gestão da Conab continuará com compartilhamento das indicações dos diretores entre as pastas.

O texto da MP não trata nominalmente dos órgãos, e sim de suas atribuições. Depois da aprovação, o governo ainda terá que regulamentar o que fica exatamente com qual pasta.