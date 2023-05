A pegadinha de Pacheco sobre a CPMI do 8 de janeiro

Apesar de dizer que vai instalar a CPMI do 8 de Janeiro na próxima semana, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) só cumprirá a promessa se todas as indicações forem feitas, e não apenas a maioria, como é exigido formalmente. Parte dos governistas já foi orientada a não encaminhar os nomes.

A bancada do PP na Câmara tem segurado as indicações para a CPMI, mas por outro motivo. Aliados dizem que Arthur Lira (PP-AL) quer esperar para ver quem o MDB vai indicar no Senado. Se os emedebistas escolherem Renan Calheiros (AL), rival de Lira, ele pode priorizar deputados de oposição do PP.