A pior vingança de Arthur Lira, segundo petistas: dividir os quase R$ 20 bilhões do orçamento secreto de 2023 por parlamentar, por meio de emendas individuais impositivas. Cada um dos 513 deputados teria ao seu dispor mais de R$ 100 milhões (somando as atuais emendas), de pagamento obrigatório, e ainda com a possibilidade de enviar 50% aos redutos políticos por meio de transferências especiais – um pix que cai direto na conta da prefeitura.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

