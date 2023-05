A reação dos militares ao silêncio de Mauro Cid

Um silêncio que disse muito. É assim que integrantes das Forças Armadas avaliaram a estratégia do tenente-coronel Mauro Cid de não falar durante seu depoimento à Polícia Federal nesta semana. O entendimento que prevalece é o de que a postura reforça seu isolamento no ambiente militar e o abandono no meio político.

O tenente Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. 18/06/2019. Foto: Adriano Machado/REUTERS

Cid não vê nenhuma corrente de defesa pública de seu nome nos dois ambientes em que transitava com poder durante a gestão Bolsonaro e se agarra à orientação dos advogados.

Apesar do descaso que agora enfrenta dos antigos pares, há uma torcida entre os militares e políticos para que ele seja solto. “É preciso acabar com o uso da prisão preventiva como forma de pressionar pelo medo, como ocorreu na Lava Jato”, reclamou antigo aliado de Cid que prefere não se expor.