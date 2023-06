A tropa de choque de Zanin no Senado

Advogados ligados ao PT que se opuseram à indicação de Cristiano Zanin ao STF já desmontaram suas campanhas e agora se mobilizam para convencer senadores a aprová-lo. A ordem é apoiar incondicionalmente a escolha de Lula.

O coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, que defendeu a indicação de Manoel Carlos de Almeida Neto para o cargo, e Pedro Serrano, que chegou a disputar a vaga do ministro Ricardo Lewandowski contra Zanin, integram a linha de frente do grupo.

O advogado de Lula, Cristiano Zanin. Foto: Nacho Doce/Reuters - 28/02/2023

Assim que o presidente formalizar a indicação, eles e os ministros da Justiça, Flávio Dino, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vão iniciar um périplo em gabinetes de senadores com o objetivo de dirimir resistências em relação a Zanin.

“Desde o início, definimos que, independentemente da nossa posição, iríamos apoiar o nome do presidente. Agora, estamos engajado em aprovar o Zanin”, diz Carvalho.

Conforme a Coluna antecipou, Lula vai formalizou a indicação nesta quinta-feira (1).