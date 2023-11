A única resistência do governo Lula à criação da nova emenda parlamentar

O governo Lula até topa a criação da emenda parlamentar para as bancadas partidárias, proposta confirmada ontem pelo relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, deputado Danilo Forte (União Brasil-CE). Mas com uma condição: ela não pode ser impositiva, isto é, ter seu pagamento obrigatório por parte do Executivo. Com o código RP-5, a nova emenda será abastecida com os recursos do antigo orçamento secreto que hoje são gerenciados por ministérios do governo.

Essa resistência do Palácio do Planalto sobre a impositividade tem como pano de fundo a disputa entre governo e Congresso pelo controle do Orçamento. Enquanto o Executivo quer manter a prerrogativa de definir se a verba de uma emenda parlamentar será liberada, os parlamentares buscam ter mais controle do Orçamento público para irrigar suas bases eleitorais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que também defende um controle maior Orçamento pelos parlamentares. Foto: Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Danilo Forte confirmou a criação ontem a criação de uma emenda parlamentar sob o controle dos líderes dos partidos no Congresso. O montante de recursos está indefinido e seria distribuído de acordo com o tamanho da bancada. Ou seja, PL e PT teriam a maior quantidade de dinheiro, o que leva os parlamentares da sigla de Lula apoiarem a medida nos bastidores. A nova emenda vai constar da LDO que será votada, primeiramente, na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

“Estamos criando um novo espaço, uma nova rubrica, que é a RP5, que vai abrigar a parte do Orçamento, que será destinada às emendas parlamentares por bancadas. É uma iniciativa nova, em que as bancadas, pela representação, terão uma participação de influir na construção orçamentária do País”, disse o deputado.

O governo, inclusive, não fez e não fará nenhum movimento para boicotar a criação da emenda. Por dois motivos: quer economizar capital político junto à CMO se precisar, de fato, alterar a meta fiscal; e, também, porque Danilo Forte vai inserir na LDO dispositivo que autoriza parlamentares a direcionarem emendas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma desejada vitrine para presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda assim, não há certeza se os parlamentares vão, de fato, indicar emendas vultuosas ao PAC. Isso porque o programa é voltado a megaobras, que precisam de muito dinheiro. Deputados e senadores preferem pagar obras menores para que sejam identificados como “padrinhos”.

A emenda partidária será bancada com recursos do orçamento secreto, antigo RP-9, esquema revelado pelo Estadão sobre destinação de recursos sem transparência.