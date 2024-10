Abin e Fórum Brasileiro de Segurança mapeiam tamanho, força e área de negócios das facções no País

“Quando falamos que há mais de 80 facções o que isso significa? Onde elas têm hegemonia, o que controlam? Dominam a economia local? O que vamos fazer não é a mesma coisa que inteligência policial. Isso cabe às forças de segurança. Vamos usar a estrutura de produção de dados do Fórum e da Abin, cruzá-los, entrevistar gestores, policiais e todos que estão se dedicando à análise do tema para qualificar a informação, e poder ajudar na formulação de políticas públicas”, afirmou à Coluna do Estadão o presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima.

Por lei a Abin é responsável por produção de inteligência estratégica que subsidie o Estado brasileiro na formulação e implementação de políticas públicas. O trabalho das facções, por exemplo, na comercialização de combustíveis, na extração ilegal de minérios e em outros ilícitos ambientais está no foco do levantamento.