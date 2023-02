Advogados aliados de Lula veem ‘dolo eventual’ de Bolsonaro em morte de Yanomamis

Advogados próximos de Lula acreditam que a figura jurídica do dolo eventual, usado em casos nos quais o agressor assume o risco de causar dano à vítima, pode ser utilizado para ligar Jair Bolsonaro às mortes de indígenas Yanomami em Roraima.

BOA VISTA RORAIMA 22-01-2023 NACIONAL CRIANCAS YANOMAMI DESNUTRIDAS Secretário vê situação de guerra e quer hospital de campanha na Terra Yanomami Situação de desassistência a indígenas Yanomami doentes tem como causa principal a exploração de garimpeiros na reserva, que é maior do Brasil. Região está em situação de emergência e equipes fazem atendimentos emergenciais. NA FOTO Crianças Yanomami resgatadas neste domingo, 22 de janeiro de 2023 — FOTO Weibe Tapeba/Sesai

Nesta hipótese, o conjunto de alertas emitidos pelo Ministério Público Federal e por entidades do terceiro setor ao governo do ex-presidente sobre a situação crítica na região seriam usados para mostrar que ele sabia da gravidade do quadro e, mesmo assim, não tomou medidas para revertê-lo.

Os advogados também defendem que declarações de Bolsonaro podem ser usadas como evidências da intenção de causar as mortes. Citam uma fala em que o ex-presidente diz que comeria um indígena e outra na qual diz que minorias devem se curvar às maiorias.