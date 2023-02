Advogados ligados a Lula (PT) avaliam que Marcos do Val (Podemos-ES) pode ser alvo de pedido de prisão por suposta tentativa de obstrução das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Para eles, o fato de o senador ter levado as informações do plano a Alexandre de Moraes, e não ter formalizado denúncia indica que seu objetivo era afastar o magistrado.

Marcos do Val. FOTO: WILTON JUNIOR Foto: ESTADÃO