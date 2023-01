Advogados ligados a Lula veem excesso do STF em afastamento de Ibaneis

Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente as de Alexandre de Moraes, contra os atos golpistas do domingo passado (8) estão sendo vistas com ressalvas por apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva no mundo jurídico. Alguns dos advogados favoritos do petismo avaliam o afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), como um “equívoco processual”. Na visão deles, a ação deveria ter sido levada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), foro no qual os governadores são acionados. O temor é que a lua de mel de Lula com o Judiciário uma hora vai acabar, e os precedentes criados neste momento para a intervenção da Justiça na política possam ser usados contra os interesses do governo no futuro.

Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EVARISTO SA Foto: EVARISTO SA / AFP

CONJUNTURA. A avaliação, feita sob reserva, é a de que a sintonia entre Executivo e Judiciário vai durar somente enquanto houver necessidade de enfrentar ameaças de golpe vindas de apoiadores de Jair Bolsonaro. Quando isso passar, o jogo será outro.

DEBATE. A leitura é popular entre advogados autointitulados “garantistas”, e encontra eco em vozes contrárias à Operação Lava Jato. A opinião, porém, não é unânime. Há quem diga que a reação do STF é proporcional à ofensa contra as instituições.

VAI. Renan Calheiros (MDB-AL) discorda de Flávio Dino e crê que é possível pedir a extradição de Bolsonaro. “Primeiro, é preciso torná-lo formalmente investigado, chamá-lo para depor. Se ele não comparecer, declará-lo fugitivo e pode-se pedir a prisão preventiva e extraditá-lo. Esta deveria ser a prioridade do Ministério da Justiça, não assegurar que não pode (extraditar)”, diz