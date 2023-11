Aécio quer aliança com Pacheco para se contrapor a Zema em renegociação da dívida de Minas

Mergulhado em articulações de olho da corrida eleitoral de 2026 em Minas Gerais, o deputado Aécio Neves (PSDB) age para isolar o governador Romeu Zema (Novo) na discussão sobre a dívida do Estado. Ele quer reunir, nesta semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Leite (MDB), e a bancada federal mineira, para discutir um plano de renegociação com a União.

A estratégia do tucano é se contrapor ao governador, que pretende resolver o problema com privatizações e federalizações de empresas mineiras. “Nem privatização nos moldes propostos por Zema, nem a federalização das empresas mineiras. O caminho dever ser a flexibilização da lei que trata do regime de recuperação fiscal”, tem dito Aécio a interlocutores.

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG). Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

A proposta de Aécio também é defendida pelo presidente estadual do PSDB, o deputado federal Paulo Abi-Ackel.

Dentre as ideias apresentadas por Aécio estão: