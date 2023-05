Afago de Tarcísio à bancada do PSDB irrita o PL

Embora tenha aprovado o reajuste salarial dos policiais por unanimidade e sem reparos ao texto original, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ainda tem nós a desatar na base aliada, que anda insatisfeita com o tratamento recebido do governo. A bancada estadual do PL, a mais numerosa da Alesp, ficou irritada com a atuação do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, na pauta por ele ter se reunido com os deputados do PSDB nesta terça-feira (23), horas antes da votação e feito promessas. A visita ocorreu após os tucanos ameaçarem votar contra o projeto.

O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), durante entrevista realizada na tarde desta quinta-feira (09) no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. 09/03/2023. Foto: Wilton Junior/Estadão

No encontro com o PSDB, Derrite foi cobrado por um reajuste aos funcionários da Fundação Casa, que ficaram de fora do texto e se manifestaram do lado de fora da Alesp. O secretário disse que a categoria será contemplada em um projeto futuro de valorização dos servidores.

Em uma reunião do PL realizada neste mesmo dia, parlamentares se queixaram de não terem sido tratados com a mesma atenção pelo chefe da pasta. A legenda não recebeu uma visita de Derrite, apesar de ter alguns deputados representantes da bancada da bala descontentes com o freio de Tarcísio a emendas ao texto.

Gil Diniz, Danilo Balas e o Major Mecca estavam entre os mais incomodados com o que entenderam ser uma diferença de tratamento.

Mecca foi autor de uma proposta de emenda que elevava de 15% para 20,7% o reajuste salarial de segundos tenentes de terceiros sargentos da Polícia Militar.