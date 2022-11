Afif manobra contra recondução de aliado de Garcia no Sebrae

Publicidade

Coordenador da transição de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Guilherme Afif Domingos, utilizou sua influência no Ministério da Economia, em que atuou como assessor especial no governo de Jair Bolsonaro, para conseguir o adiamento da reunião que definiria o novo superintendente-geral do Sebrae-SP nesta terça-feira (29).

Guilherme Afif Domingos e o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Foto: Reprodução/Twitter

O encontro marcaria a recondução de Marco Vinholi, indicado pelo atual governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), ao cargo, mas foi adiado por falta de quórum. Apenas três dos 13 membros do conselho deliberativo marcaram presença – todos ligados ao Palácio dos Bandeirantes. Representantes de Caixa Econômica e Banco do Brasil se ausentaram. Afif quer que o ex-deputado Guilherme Campos (PSD) assuma o posto de Vinholi.

A permanência de Vinholi é defendida pelo atual presidente do conselho, Tirso Meirelles, da Faesp. O nome de Campos deve ser apresentado para a superintendência do Sebrae-SP na próxima reunião, prevista para sexta-feira (2). A presidência do conselho caberá a um integrante da Fecomercio-SP, representada no Conselho por Manuel Henrique Farias Ramos.

Segundo aliados de Afif, o presidente da Fecomercio-SP, Abram Szajman, pode ser nomeado no lugar de Ramos, visto como um aliado de Vinholi.