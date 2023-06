Agora fora da política, Doria telefona para Guedes e pede trégua

Se enquanto estavam na política João Doria e Paulo Guedes trocavam ofensas, agora, longe do mundo partidário eleitoral eles trocam mensagens de WhatsApp.

O ex-governador de São Paulo e o ex-ministro da Economia começaram uma aproximação logo depois que o Governo Jair Bolsonaro acabou. É que agora eles têm pontos em comum: dizem que não voltarão à vida pública, não cogitam filiação a partido político, e querem seguir na iniciativa privada.

Paulo Guedes e João Doria. Foto: Amanda Perobelli/Reuters - 05/04/2019

“Nunca rompemos a relação. Nos afastamos na pandemia. Qualquer celeuma do passado, ficou lá atrás”, disse Doria à Coluna do Estadão ao ser perguntado sobre os contatos que vem fazendo com Guedes.

O ex-ministro, que está numa quarentena imposta pelo cargo que ocupou, não tem falado com a imprensa. Mas confirma as trocas de mensagens.

Por enquanto, aproveita os flashes apenas das máquinas dos “fãs” que o abordam na rua para tirar fotos. A Coluna presenciou um desses trajetos com paradas para os clicks, com os quais Guedes mostra estar bem à vontade.