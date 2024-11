Agro brasileiro aposta que pode vender mais soja após vitória de Trump; leia bastidores

O cálculo do agro se dá frente à política protecionista e antiglobalista do republicano eleito. Se Trump impuser tarifas comerciais à China, como tem prometido, o país asiático deve retaliar e deixar de comprar dos Estados Unidos, maiores concorrentes do Brasil na oferta de soja e milho.

Nos bastidores, a chance de restrições comerciais dos americanos ao Brasil também é minimizada pelos produtores rurais. Após dizer que a eleição de Trump seria um “nazismo com outra cara”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou nesta quarta-feira, 6, o candidato eleito.