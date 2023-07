Agro se antecipa e Frente Parlamentar lança perfil no Threads

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a maior em número de parlamentares no Congresso Nacional, tenta reforçar sua capilaridade para além da Praça dos Três Poderes. O grupo criou perfil próprio no Threads, nova rede social lançada nesta semana pela Meta, empresa dona do Facebook e do Instagram.

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion. Foto: Wilton Júnior

Até o momento, a FPA é a única Frente Parlamentar a ter perfil na nova rede social. O grupo tem 300 deputados e 47 senadores, sendo até o momento um dos entraves para o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovar a reforma tributária.

O investimento no meio digital não é novidade nessa Frente Parlamentar. Em abril, o grupo lançou uma massiva campanha nas redes sociais contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A FPA é presidida pelo deputado Pedro Lupion (PP-PR).