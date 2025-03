‘Ainda Estou Aqui’ é reencontro do cinema brasileiro com grande público, diz cineasta Marcelo Gomes

O diretor de cinema Marcelo Gomes afirmou neste domingo, 2, que Ainda Estou Aqui marca o reencontro do cinema brasileiro com o grande público. Nesta noite, o filme concorrerá ao Oscar de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz. A obra já foi vista por 5,2 milhões de brasileiros e é exibida em 650 salas no País.

“Mais de cinco milhões de pessoas assistiram e muitas mais ainda vão assistir e se emocionar com essa história que tinha uma necessidade fundamental de ser contada. É o reencontro do cinema brasileiro com o seu grande público e o encontro da sociedade brasileira com uma parte da sua história que jamais deve ser esquecida”, disse Gomes à Coluna do Estadão. E acrescentou: “O cinema brasileiro no Oscar é a possibilidade de o público internacional conhecer e reconhecer nossa forma singular de contar histórias”.

Marcelo Gomes Foto: Beatriz Masson/Divulgação

No fim do ano passado, o diretor pernambucano lançou Retrato de Um Certo Oriente, longa-metragem baseado no livro homônimo do escritor Milton Hatoum. Outras obras celebradas de Gomes são Cinema, Aspirinas e Urubus, de 2004; Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de 2009; e Estou Me Guardando Para Quando O Carnaval Chegar, de 2019. Gomes ressaltou a importância de Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, para o cinema brasileiro há mais de duas décadas, desde o filme Central do Brasil. Estrelada por Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, a obra foi indicada ao Oscar de melhor filme internacional e melhor atriz, em 1999. Venceu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro.

“Tudo isso regido com o Walter Salles, que já tinha trazido o Central do Brasil ao Oscar, e agora repete essa façanha 25 anos depois. O Central do Brasil foi fundamental naquele momento para fortalecer o cinema brasileiro, e acho que o Ainda Estou Aqui vai fortalecer o nosso cinema, vai mostrar a importância dele para o Brasil e para o mundo”, completou o diretor.