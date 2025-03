‘Ainda Estou Aqui’ lidera menções no Instagram entre brasileiros

O filme Ainda Estou Aqui liderou, na última semana, as menções relacionadas ao Oscar no Instagram entre brasileiros. Os dados são da Delta Analytics BV, levantados pela Latam Intersect PR a pedido da Coluna do Estadão. Neste domingo, 2, o longa-metragem concorre a três categorias do Oscar.

PUBLICIDADE A obra dirigida por Walter Salles teve 56% das citações envolvendo o Oscar na rede, seguida por Emilia Pérez, com 38%, e A Substância, com 6%. Os dois outros filmes são concorrentes diretos de Ainda Estou Aqui em todas as estatuetas disputadas. Na categoria de melhor filme, as três obras são finalistas. Para o Oscar de melhor atriz, serão representadas por Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Demi Moore (A Substância). Torres levou a melhor nessa premiação do Globo de Ouro. Ainda Estou Aqui compete também com Emilia Pérez na categoria de melhor filme internacional.

'Ainda Estou Aqui' estreia nos cinemas brasileiros em 7 de novembro, após passagem de sucesso por festivais nacionais e internacionais Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação

Com US$ 27,4 milhões arrecadados em bilheteria ao redor do mundo, o filme que conta a história da advogada Eunice Paiva na luta por encontrar seu marido Rubens Paiva, ex-deputado morto pela ditadura militar, é o longa-metragem brasileiro mais visto nos cinemas desde a pandemia, com 5,2 milhões de espectadores. De acordo com o Box Office Mojo, a obra é apresentada em 650 salas no País, em sua 16ª semana de exibição.