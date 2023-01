Ala bolsonarista do PL desiste de lançar candidato contra Lira

A ala mais radical do PL, formada por cerca de 30 integrantes, desistiu de lançar candidatura própria à presidência da Câmara contra Arthur Lira (PP-AL). A decisão foi tomada em reunião do grupo, nesta sexta-feira.

Em troca, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), até então cotado para disputar o comando da Casa, quer assumir a liderança da oposição.

Luiz Philippe de Orleans e Bragança. Foto: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO Foto: GABRIELA BILO / ESTADAO CONTEUDO

Os bolsonaristas radicais também disputam com nomes mais alinhados a Valdemar da Costa Neto o comando de comissões. Um deles chegou a dizer que “não dá para ficar tudo com a turma do Valdemar”, dando o tom da divisão interna.