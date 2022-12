MDB vê Renan Filho no Planejamento como entrada no núcleo do governo Lula

O MDB vê a possível indicação de do senador eleito Renan Filho (AL) para o Ministério do Planejamento como um passaporte para o partido ingressar na equipe econômica do futuro governo. A posição levaria a sigla ao núcleo decisório da nova administração e serviria ainda de grife para um líder novo que desponta no partido, tal qual Baleia Rossi e Simone Tebet.

Renan Filho. Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

No Planejamento, Renan Filho controlaria o orçamento, podendo atender a prefeitos e deputados de uma maneira mais transversal – atravessando todos os ministérios – do que no Minas e Energia.

A vaga de Renan seria uma indicação do MDB do Senado. Conforme mostrou a Coluna, ainda há possibilidade de os emedebistas da Câmara ganharem outra vaga, que poderia ser no Ministério da Agricultura. A senadora Simone Tebet também corre por fora para ocupar o Desenvolvimento Social.