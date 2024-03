Ala do PT de Curitiba vai bater na porta de filiados contra apoio da sigla à candidatura de Ducci

No encontro ocorrido na última semana, o clã Requião esteve com uma delegação de assessores dos pré-candidatos do PT, que tem quatro nomes cotados para a disputa municipal: além de Zeca Dirceu e Carol Dartora, pleiteiam o espaço o advogado Felipe Magal e o deputado federal Tadeu Veneri. Algumas lideranças de movimentos sociais também estavam presentes.

“Até o encontro municipal de 7 de abril é descartado qualquer tipo de intervenção. É uma hipótese complicada no PT. O partido tem um processo interno, eleitoral, para decidir que política vamos seguir. A conversa com Requião foi interessante. Se somou ao movimento (que defende candidatura própria). Agora vamos fazer esse trabalho junto aos militantes”, afirmou o líder petista Milton Alves à Coluna do Estadão.