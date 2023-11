Ala do PT trabalha por Messias na Justiça em pasta unificada; Carvalho também é cotado

Com a iminente indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF), uma ala expressiva do PT trabalha para emplacar o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E não quer saber de divisão da pasta em duas, como chegou a ser ventilado no governo. Messias, antes cotado para ser o indicado ao STF, foi ao Palácio do Alvorada para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta manhã. Também estiveram na residência oficial os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

Outro nome citado no PT para o Ministério da Justiça é Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo de advogados Prerrogativas.

O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, com o presidente Lula. Foto: Ricardo Stuckert/PR

Antes de a disputa pelo STF afunilar em Dino, Messias afirmou a dois colegas de Esplanada que só toparia o Ministério da Justiça com as atribuições da segurança pública, segundo apurou a Coluna. Messias deseja, no entanto, o direito de montar a própria equipe na pasta, que tem quadros ligados ao atual ministro, como o secretário executivo, Ricardo Cappeli, e o secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho — outros dois cotados para assumir o Ministério da Justiça. Ambos são do PSB, partido de Dino.

Se o chefe da AGU, de fato, for preterido na indicação ao STF e virar ministro da Justiça, auxiliares do presidente afirmam que o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, poderia ser deslocado para o lugar de Messias. A dança das cadeiras configuraria uma nova reforma ministerial, um desejo manifestado de Lula para o início de segundo ano de mandato, embora não tenham batido o martelo.