Alas do PSDB de São Paulo sinalizam ‘bandeira branca’ para escolha de novo comando

Lideranças do PSDB de São Paulo se encontraram nesta sexta-feira, 26, para discutir a composição de uma chapa consensual que será apresentada na convenção estadual do partido, marcada para o dia 25 de fevereiro. Com bandeira branca hasteada, integrantes de diferentes correntes tucanas estiveram juntos e fizeram questão de divulgar selfie do encontro. “O PSDB chegará unido e forte para a a convenção”, afirmou o presidente da comissão provisória do partido no Estado, o prefeito de Santo André, Paulo Serra.

Como mostrou a Coluna do Estadão, os tucanos decidiram adiar para depois do Carnaval a convenção estadual da sigla, antes prevista para o dia 18 de fevereiro. Mas fazem um esforço concentrado porque querem fechar consenso não somente sobre o presidente da sigla, mas também sobre quem ocupará os principais cargos do diretório estadual. Há pressa porque a janela partidária que antecede as eleições municipais de 2024 vai de 7 de março a 5 de abril. O partido teme perder filiados nas negociações para o pleito deste ano e quer que as tratativas já sejam tocadas com o novo presidente.

Os tucanos Marco Vinholi, Eduardo Cury, Duarte Nogueira, Paulo Serra, Carlos Balotta, José Aníbal e Ricardo Tripoli. Foto: PSDB/Ascom

Para demonstrar unidade, o presidente da comissão provisória, Paulo Serra, e o vice-presidente nacional do partido e prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, posaram lado a lado. O diálogo entre eles era marcado por “curto-circuitos” nos últimos tempos, por sequelas das prévias presidenciais de 2022 e também pelos desentendimentos no comando da legenda no Estado.

Quem fez a foto foi Marco Vinholi, em mais uma sinalização de que há uma tentativa de unidade. Ligado ao ex-governador João Doria, ele presidiu a sigla em São Paulo, mas não era reconhecido como um tucano raiz. No ano passado, por exemplo, Vinholi virou ‘persona non grata’ no PSDB porque participou de encontro do PL que marcou a filiação de cinco prefeitos tucanos ao partido de Jair Bolsonaro, como mostrou a Coluna do Estadão.

O ex-deputado federal Eduardo Cury; o ex-senador José Aníbal; o secretário-geral da sigla estadual, Carlos Balotta; e o Ricardo Tripoli estavam na reunião. A ideia é que os encontros entre os tucanos sejam recorrentes até a convenção do partido.

A sigla enfrenta um esvaziamento de quadros e uma crise iniciada desde as prévias presidenciais de 2022, que rachou o PSDB entre apoiadores da campanha do ex-governador Joao Doria e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Entre os temas que dividem os tucanos no momento está o rumo que a sigla tomará na capital: se terá candidato próprio ou se apoiará a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).