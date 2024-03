Alckmin costura acordo entre Mercosul e bloco com Suíça após negociação com UE travar

Os quatro países do EFTA não fazem parte da União Europeia e conseguiram um entendimento prévio com o Mercosul ainda em 2019. Desde então, porém, as tratativas não avançaram, já que o acordo com os europeus era prioritário. “Estamos otimistas. Precisamos avançar com os entendimentos. Podemos crescer muito em investimentos recíprocos e no comércio”, disse Alckmin.

O EFTA tem um PIB de cerca de US$ 1 trilhão e 29 acordos comerciais já firmados. “Viemos trazer [ao governo brasileiro] nosso inteiro apoio à realização do acordo”, afirmou Thomas Aeschi, presidente do comitê parlamentar do EFTA. Haverá uma nova rodada de negociações de 15 a 18 de abril, em Buenos Aires.