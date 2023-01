Alckmin escala crítico de Tebet para secretaria do MDIC

O economista Uallace Moreira, anunciado nesta terça (24), por Geraldo Alckmin como secretário de Desenvolvimento Industrial é um crítico contumaz de Simone Tebet nas redes sociais.

No ano passado, ele fez diversas postagens criticando a agora ministra do Planejamento, uma das integrantes da equipe econômica da qual também faz parte Alckmin.

Em uma das postagens, Uallace também ataca a reforma trabalhista, que Alckmin já defendeu a empresários e disse que não será alterada sob Lula.

“Prezada senadora, aponte os benefícios da reforma trabalhista?”, questiona Uallace.

Prezada Senadora,



Aponte os benefícios da reforma trabalhista?



A senhora poderia dizer se houve melhora na qualidade dos trabalhados gerados? Houve aumenta da renda dos trabalhadores? Houve aumento da segurança dos trabalhadores no ambiente de trabalho? Reduziu a precarização? — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) July 26, 2022

Em outros posts, o agora auxiliar de Geraldo Alckmin afirma que Tebet tem o apoio de “viúvos dos apoiadores de Aécio Neves em 2014 e de Sergio Moro. Todos ex-eleitores do Bolsonaro e apoiadores da agenda do Paulo Guedes”.

Tebet é vista como liberal e mais ao centro do que os atuais colegas de governo - ela é filiada ao MDB.

No entanto, a ex-senadora chegou ao ministério como produto de uma promessa feita por Lula ainda na campanha, de que o seu governo seria composto por uma frente ampla de políticos não restrita à esquerda.

No segundo turno, embora ressaltando as divergências com o PT, Tebet apoiou Lula e fez campanha ao lado do petista.

Os posts de Uallace críticos a Tebet abordam outros temas, como o voto dela a favor do impeachment de Dilma Rousseff e ao teto de gastos.

“É tão apaixonada pela educação que votou a favor e apoia o teto de gastos, que tira dinheiro da educação”.

Procurado, Alckmin informou que não comentaria as postagens mas disse ter “plena convicção de que todos os que aceitaram o desafio de participar do governo do presidente Lula estão unidos para trabalhar em benefício do Brasil”.

Uallace não se manifestou até o momento sobre as postagens, que seguiam no perfil dele na tarde desta quarta (25).

Apoiadores de Simone Tebet



Sabem que são os signatários da carta de apoio ao nome da Tebet?



Os viúvos apoiadores do Aécio Neves em 2014 e do Sérgio Moro.



Todos ex eleitores do Bolsonaro e apoiadores da agenda do Paulo Guedes



Querem a mesma agenda do Guedes, mas sem Bolsonaro. — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) June 11, 2022

