Alckmin filia Datena ao PSB para dobradinha com Tabata em São Paulo

Em um ato de apoio, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participará da filiação do apresentador José Luiz Datena ao PSB, marcada para esta terça-feira (19) às 11h30 na sede do partido em Brasília. A sigla quer lançar Datena candidato a vice-prefeito de São Paulo, em uma “chapa pura” com a deputada federal Tabata Amaral (PSB), em meio à dificuldade da sigla em fechar uma aliança com o PSDB.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e o apresentador José Luiz Datena. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil e Alex Silva/Estadão

O ato de filiação terá a presença dos principais quadros do PSB, como o ministro Márcio França (Empreendedorismo), padrinho da aliança entre Tabata e Datena; o prefeito do Recife, João Campos; e os governadores Renato Casagrande (Espírito Santo), Carlos Brandão (Maranhão) e João Azevedo (Paraíba).

Alckmin dará sua “bênção” à chapa Tabata-Datena três dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levar o seu candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), ao palco de um evento do Minha Casa, Minha Vida na capital paulista. Em 2024, presidente e vice estarão em palanques diferentes.

Após três desistências, a entrada de Datena na política é vista com desconfianças. Em 2016, ele anunciou uma pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, mas desistiu. Em 2018, disse que tentaria o Senado e recuou. Outra promessa de concorrer para o cargo de prefeito foi feita em 2020 e não se concretizou.

Nos sonhos de Tabata, o PSDB deixaria o barco do prefeito Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição, e indicaria a sua vice. Mas os tucanos da capital querem manter o compromisso com o emedebista ou lançar candidatura própria.