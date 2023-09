Alckmin muda agenda e almoça com Lula para decidir sobre ‘gesto pela governabilidade’

O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estão a portas fechadas em um almoço no Palácio do Planalto para decidir o desenlace da reforma ministerial. O prato principal é um possível “gesto pela governabilidade” de Alckmin, que pode ceder seu Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para o aliado Márcio França.

Para participar do almoço, Alckmin cancelou de última hora sua participação no relançamento do Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono (CTIBC). O evento foi comandado pelo secretário-executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa.

França está prestes a ser desalojado do Ministério de Portos e Aeroportos para dar espaço ao deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), do Centrão.

O vice-presidente Alckmin e o presidente Lula. Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

O clima no almoço é de tensão e cálculos políticos delicados. Lula gosta da atuação Alckmin à frente do MDIC, mas precisa do cargo. E o vice-presidente não esconde da equipe o desejo de seguir à frente do ministério. Alocar Márcio França na pasta de Ciência e Tecnologia, cenário preferido do PSB, é delicado por envolver o remanejamento de outra mulher, a ministra Luciana Santos.

Um aliado de primeira hora do governo desabafou à Coluna que Lula, hoje, paga o preço de ter cometido um “erro básico” de articulação: entregar um ministério ao vice-presidente, e torná-lo praticamente indemissível. Politicamente, só Alckmin poderia sinalizar, avalia esse interlocutor, a disposição de fazer o tal gesto pela governabilidade - isto é, renunciar ao MDIC para acomodar os interesses do Centrão.

Ainda assim, quem conhece o vice-presidente de perto diz que ele não se negaria a entregar o cargo se houver um pedido expresso de Lula para fazê-lo.

Após a reunião, presidente e vice-presidente participam juntos da Cerimônia do Dia da Amazônia, no segundo andar do Palácio do Planalto.