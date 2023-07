Alckmin prepara anúncio de R$ 727 milhões em investimentos na Zona Franca de Manaus

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin prepara para esta terça-feira, 25, o anúncio de investimentos na casa de R$ 727 milhões na Zona Franca de Manaus, segundo dados obtidos pela Coluna. Trata-se de uma agenda positiva do vice-presidente, em meio a uma semana na qual devem ser encaminhadas as conversas envolvendo mudanças na Esplanada dos Ministérios para acomodar o Centrão no governo Lula.

Alckmin vai presidir a próxima reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, onde serão analisados 42 projetos industriais, de serviços e agropecuários. A expectativa é que esse investimento gere mais de mil empregos e faturamento projetado de R$ 4,2 bilhões. No evento, também será assinado um Contrato de Gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA).

O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin Foto: FOTO: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Dos 42 projetos da pauta, são 35 industriais e de serviços e sete projetos agropecuários. Na reunião, Alckmin ainda deve assinar contrato da nova gestora do Centro de Bionegócios da Amazônia, a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA).

“Isso significa que o CBA terá personalidade jurídica para transformar as riquezas da nova biodiversidade e produtos industriais, com geração de emprego e renda para a nossa região”, comenta o presidente da Suframa, Bosco Saraiva,

PSB quer que Alckmin permaneça

Apesar de a atuação de Geraldo Alckmin no MIDIC ser bem avaliada pelos seus pares, estuda-se a possibilidade de retirá-lo do cargo. Seria uma forma de acomodar Márcio França, atual ministro de Portos e Aeroportos e correligionário do vice-presidente. O PSB resiste a essa possibilidade.

Enquanto isso, Alckmin também vem reforçando suas agendas em São Paulo, Estado que governou entre 2001 e 2006 e 2011 a 2018. Como mostrou a Coluna, isso vem levantando a expectativa de uma possível candidatura ao governo em 2026.