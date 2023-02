Alcolumbre tenta isolar PL da divisão de comissões no Senado

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), aliado de primeira hora de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou a aliados, em conversas que aconteceram entre esta terça e quarta-feira, 8, que é contra qualquer acordo com o PL para a distribuição das comissões da Casa.

Alcolumbre considera que os governistas são maioria para disputar voto a voto o comando dos colegiado e, assim, isolar o partido de Jair Bolsonaro na Casa.

O PL pleiteia assumir o comando da Comissão de Infraestrutura. Se não houver acordo, o partido promete disputar as presidências de todos os comitês.

Entre os representantes do governo na Casa, entretanto, há receio de que o confronto com o PL possa impactar as votações e afastar os mais moderados da bancada. O partido possui a segunda maior bancada da Casa e já ficou sem lugar na Mesa Diretora.

Pacheco tem conversado com Alcolumbre e outros aliados desde ontem para definir como ficarão os espaços. A expectativa é que haja uma definição até amanhã.