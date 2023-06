Alesp cobra STJ por celeridade em aplicação de pena a Robinho por estupro

A presidente do STJ, Maria Thereza Rocha de Assis, recebeu nesta quarta-feira (14) um requerimento assinado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alesp, Thiago Auricchio (PL), com um pedido para que Robinho cumpra a pena no Brasil. O ex-jogador da seleção brasileira foi condenado a nove anos de prisão na Itália por estupro, mas a Corte ainda precisa avaliar se aplicará a punição em território brasileiro.

Robinho. FOTO: TONY GENTILE/REUTERS Foto: TONY GENTILE/REUTERS

No documento, o parlamentar pede celeridade nos trâmites da ação. “A demora no julgamento desses casos acaba penalizando novamente a vítima, prevalecendo a impunidade dos agressores”, diz. Atualmente, o atleta vive em Santos, onde tem levado uma vida normal após a condenação. A justiça italiana já pediu a transferência da pena.

O relator do processo, ministro Francisco Falcão, ainda não apresentou parecer e não há previsão para o julgamento ocorrer. No dia 2 de agosto, a corte especial vai analisar um recurso da defesa de Robinho, que pede para ter acesso a uma versão traduzida da ação original da justiça italiana.

O pedido da Alesp foi feito após a revelação de áudios do jogador anexados aos autos do processo a que o Estadão teve acesso. Neles, o jogador fala sobre o crime com amigos e chega a sugerir um soco na vítima.