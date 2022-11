Alesp quer votar aumento de emendas parlamentares impositivas

Publicidade

Líderes de diferentes partidos da Alesp, como PL, PSDB, PP, União e Cidadania querem colocar em votação projeto que aumenta as emendas impositivas - verbas reservadas aos deputados para projetos em seus redutos eleitorais sem possibilidade de manejo pelo Executivo. A proposta tem apoio principalmente de parlamentares ligados ao governador Rodrigo Garcia (PSDB). Segundo interlocutores, eles desejam aprová-la para compensar a provável perda de influência sobre a distribuição de recursos a partir da administração de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O Republicanos, partido do futuro mandatário, resiste à ideia sob o argumento de que o momento, às vésperas do início de uma nova gestão, não é oportuno.

Assembleia Legislativa de São Paulo. Foto: Paulo Liebert/AE

ESTICA. Em reunião do colégio de líderes nesta terça-feira (22), o presidente da Casa, Carlão Pignatari (PSDB), sinalizou que só colocará o projeto em pauta se houver consenso. Os defensores da proposta, então, sinalizaram com uma solução de meio termo. Na versão original do texto, a verba para emendas saltaria de 0,3% para 0,6% do Orçamento. Agora, pregam um aumento para 0,45%.