Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, não tem reconhecido acordos firmados por petistas como José Guimarães (PT-CE), feitos durante a votação da PEC da Transição. Representantes de siglas aliadas que estiveram com ele afirmam que saem de seu gabinete com a promessa “fique tranquilo, você será bem atendido”, mas com nada concreto.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Foto: PAULO SERGIO/AGÊNCIA CAMARA