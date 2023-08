Alexandre Silveira convida Janja para madrinha do projeto e busca apoio político

Alvo mais recente do fogo amigo do governo Lula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD) se aproximou da primeira-dama, Janja da Silva, e recebeu dela um gesto político de apoio. Na sexta-feira, 04, ao relançar o programa Luz para Todos na Amazônia, o ministro convidou Janja para ser madrinha do projeto.

“Com muita alegria, convido a nossa querida primeira-dama Janja para receber esse cocar e convidá-la para ser a madrinha do programa de energia da Amazônia por toda sua já demonstrada sensibilidade social”, afirmou Silveira.

Presidente Lula, primeira-dama Janja e Alexandre Silveira Foto: Divulgação

Janja aceitou de pronto e postou nas redes sociais: “Muito grata pelo convite do ministro Alexandre Silveira para ser madrinha do Luz para Todos os povos da Amazônia..., voltado a atender a população brasileira residente em regiões remotas da Amazônia legal”.

O gesto ocorre no momento em que o ministro de Minas e Energia passa por um processo de fritura no governo, como revelou a Coluna. Nos bastidores, parlamentares da base e do Centrão dizem que o ministro está perdendo sua base política e tem pouca influência no governo - a ponto de ser escanteado em indicações da própria pasta.

O ex-senador que chegou à Esplanada com as bênçãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Silveira não foi consultado sobre a ofensiva do PT para trocar o comando da Petrobras Biocombustíveis, movimento revelado pela Coluna.