Alexandre Silveira dividirá ônus do apagão com diretor do ONS na Câmara

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, precisará explicar na Câmara dos Deputados o apagão ocorrido nessa terça-feira, 15. Apesar disso, o governo agiu e ele terá o diretor geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, também convidado, para dividir o ônus das críticas pelo problema que atingiu quase todos os estados brasileiros.

O convite a Silveira foi aprovado nesta quarta-feira, 16, na comissão de Minas e Energia. O requerimento é de autoria do aliado Odair Cunha (PT-MG). A estratégia será apontar que a responsabilidade pela sobrecarga na rede do Ceará, apontada como um dos prováveis motivos para o apagão, é de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Quem diria, oposição pode segurar fritura de Silveira

Um deputado de oposição, ouvido sob reserva pela Coluna, indica que não irá para cima de Silveira “com unhas e dentes”. Ele entende que “descascar’ o chefe de Minas e Energia apenas ajudaria o próprio PT, que está fritando Silveira, e o MDB, que está de olho para assumir o comando do ministério.

A expectativa é que Silveira fale no dia 29, em sessão conjunta da comissão de Minas e Energia e da comissão de Fiscalização Financeira e Controle, para onde também foi convidado.