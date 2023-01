Aliado de Dino quer sanções a plataformas por propagação de fake news

Um dos pontos centrais do pacote da democracia proposto por Flávio Dino será pensar formas de impor sanções às plataformas digitais pela propagação de conteúdos falsos. A minuta da proposta será entregue a Dino até amanhã. Deputado eleito, Duarte Júnior (PSB-MA) foi aluno de Dino no passado, virou seu aliado político e agora o ajuda na elaboração da matéria.

Duarte Júnior e Estela Aranha no Ministério da Justiça. Foto: Reprodução

“É preciso apurar a responsabilidade das plataformas digitais sobre aquilo que vem sendo veiculado na internet. O pacote vai trazer essas regras”, disse Duarte Júnior. “Só serão contra (o pacote da democracia) aqueles parlamentares que se beneficiaram do compartilhamento de mentiras. Alguns ganharam o mandato dessa forma, inclusive com desinformação sobre as urnas.”

Duarte Júnior esteve nesta quinta-feira no Ministério da Justiça para discutir o assunto com a secretária nacional dos direitos digitais, Estela Aranha.