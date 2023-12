Aliado de Lira vai integrar CPI da Braskem depois de tentar barrar comissão

O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) foi indicado por seu partido como membro titular da CPI da Braskem — colegiado que ele mesmo tentou barrar. Aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Cunha apresentou em 24 de outubro, no plenário do Senado, uma questão de ordem para impedir a instalação da CPI, alegando que a investigação sobre a ação da mineradora em Maceió seria competência da Assembleia Legislativa de Alagoas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), porém, indeferiu o pedido.

Com o avanço da CPI, Cunha decidiu integrar o colegiado para rivalizar com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), arquirrival de Lira em Alagoas e, consequentemente, seu adversário político. O senador pretende disputar a presidência ou a relatoria do colegiado, postos também almejados por Renan. Para a suplência de Cunha, o Podemos indicou a senadora Soraya Thronicke (MS).

Renan é o principal articulador para a instalação do CPI e quer investigar um acordo firmado entre a Braskem e a Prefeitura de Maceió, comandada por João Henrique Caldas (PL), outro aliado de Lira.

Até então “congelada”, a CPI da Braskem deve ser instaurada ainda este ano no Senado, após crescente apelo diante do desastre ambiental causado pela mineradora em Maceió. Haverá uma reunião na terça-feira, às 11 horas, para a negociação da mesa diretora da CPI. Às 15h, a comissão será instaurada.

“Queremos a CPI. Sou capaz de propor uma trégua humanitária para que todos somem esforços a favor de uma solução. O que não podemos é beneficiar a Braskem. Ela que cometeu os crimes e que pague por eles. Meu papel como senador é esse. A CPI é um dos caminhos”, afirmou Renan Calheiros (MDB-AL) à Coluna.