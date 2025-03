Aliado de Tarcísio muda agenda para receber Lula em SP e avisa que não vai ‘repetir Zema’; entenda

BRASÍLIA - Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba e um dos principais aliados de correligionário Tarcísio de Freitas, rechaça repetir a postura do governador mineiro Romeu Zema (Novo) na agenda que terá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 14.

Lula viaja ao interior paulista para acompanhar a entrega de ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na sede da empresa Flash Engenharia, especializada em adaptação de veículos especiais. O investimento é de mais de R$ 243 milhões.

Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), em acenos a Donald Trump Foto: Reprodução/Instagram: @rodrigomangaoficial

PUBLICIDADE “Não faço ataques, não é o meu perfil. Não posso ter atritos com o chefe do Executivo nacional”, disse Manga, questionado sobre qual postura pretende adotar no mesmo palco que Lula: a de Tarcísio ou a de Zema. Os governadores de São Paulo e de Minas Gerais demonstraram atitudes opostas nas últimas visitas que Lula fez aos respectivos Estados. Enquanto o presidente enalteceu o trabalho com Tarcísio durante evento de lançamento do edital do Túnel Santos-Guarujá duas semanas atrás, o petista teve troca de farpas em cima de um palanque em Betim (MG) na última terça-feira.

Apesar do alinhamento de Manga ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e acenos à direita radical - ele anunciou em janeiro a assinatura de um decreto que estabelece diretrizes para fortalecer laços entre a cidade paulista e os Estados Unidos, no mesmo dia da posse de Donald Trump na Casa Branca -, o sorocabano diz que precisa ter uma relação institucional com o Palácio do Planalto e governar para todos.

Publicidade

A postura contrasta com a de Bolsonaro, que enquanto presidente se recusava a convidar governadores de oposição para seu palanque durante suas visitas aos respectivos Estados, por exemplo.

Para receber Lula, Manga teve de remanejar um almoço que tinha marcado com o presidente de seu partido, o deputado federal Marcos Pereira, e Roberto Carneiro, dirigente estadual da sigla em São Paulo.

O prefeito tem 45 anos e ficou conhecido nas redes sociais com vídeos bem-humorados sobre suas ações à frente da prefeitura. No TikTok, tem mais 2 milhões de seguidores e 40 milhões de curtidas. Os vídeos costumam iniciar com uma encenação, seguida de uma quebra de expectativa com uma explicação do prefeito sobre o tema tratado. Ele gosta de encerrá-los com a frase “vamos juntos fazer de Sorocaba a melhor cidade do Brasil para se viver”.