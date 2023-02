Aliados de Dino querem responsabilizar plataformas por golpes financeiros nas redes sociais

Aliados do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), queriam incluir no Pacote da Democracia — com propostas de nova legislação contra fake news — a responsabilização de plataformas por golpes financeiros aplicados através das redes sociais. A ideia seria forçar as bigs techs a agir nos casos em que há danos ao consumidor. O ministro, no entanto, considerou que a inclusão do trecho poderia desvirtuar o mote principal das propostas de combater conteúdos antidemocráticos.

Dino relatou a aliados ainda que quer tentar evitar a interferência de outros ministérios, em especial os ligados à comunicação, no pacote que vai apresentar ao presidente Lula até o final de semana.

Ele teme que eventuais mudanças ampliem demais o escopo do projeto e dificultem a sua tramitação, assim como ocorreu com o projeto das fake news relatado por Orlando Silva (PCdoB-SP).