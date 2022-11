Aliados de Lula e bolsonaristas batem boca por instituto ligado à Frente Parlamentar do Agro

Publicidade

A troca de comando do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), que dá suporte à Frente Parlamentar do Agro e é presidido pelo ex-deputado Nilson Leitão (PSDB), ligado a Jair Bolsonaro, gerou um racha na entidade. Leitão tenta continuar no cargo por meio de uma mudança no estatuto, que pode ser aprovada nesta terça (29).

Aliados de Lula querem alguém mais afinado com o novo governo, com o objetivo de pacificar o setor. O empresário Carlos Augustin, que trabalha na transição, criticou a possibilidade de Leitão seguir no cargo em um grupo de WhatsApp e gerou bate-boca.

“O IPA foi criado para dar suporte à FPA. O presidente do IPA jamais deve fazer concorrência com os deputados”, disse Augustin.

Quatro ex-presidentes do IPA divulgaram nota na qual defendem uma “sucessão serena e pacífica”. O grupo deve se reunir para debater o tema nesta terça.

O ex-deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) FOTO AMANDA PEROBELLI/ESTADAO